Paris Hilton: Pläne für das Leben als Mutter!

Sie hat so ihre Vorstellungen! Paris Hilton (40) wird eine „unterstützende und lustige“ Mutter sein.

Die Geschäftsfrau wurde kürzlich fälschlicherweise mit der Behauptung konfrontiert, sie erwarte ihr erstes Kind. Obwohl sie nicht wirklich schwanger ist, möchte sie in Zukunft eine Familie gründen. Natürlich erst nachdem sie mit ihrem Verlobten Carter Reum den Bund der Ehe geschlossen hat. Und wenn sie selbst Kinder hat, möchte Paris wie ihre eigene Mutter sein, die immer ihre „beste Freundin“ war.

Sie sagte dem Magazin Delish: „Ich möchte wie meine Mutter sein – wie die beste Freundin, zu der das Kind kommen und mit der es über alles reden kann. Ich möchte meine Kinder unterstützen, Spaß haben und mit ihnen spielen. Ich kann es kaum erwarten, all die lustigen Kindersachen zusammen zu machen und tolle Geburtstagsfeiern für sie zu veranstalten. Den Weihnachtsmann zu Weihnachten feiern und den Osterhasen und die Zahnfee und all diese wirklich süßen, besonderen Momente … Ich möchte einfach, dass meine Kinder sich so geliebt und so glücklich fühlen.“

Paris hat ihre Eizellen bereits eingefroren, um sicherzustellen, dass sie Kinder bekommen kann, wenn sie bereit ist.

