Samira 151 präsentiert neue Single und Video „Melodie“

Mit Songs wie „Babe ich weiß“, „Nie wieder sehen“ und nicht zuletzt „Level“ hat Samira 151 eindrucksvoll bewiesen, dass man sie nicht auf ein musikalisches Genre oder ein Thema festnageln sollte. Auch mit ihrer neuen Single „Melodie“ schlägt Newcomerin Samira 151 aus Essen wieder eine ganz andere Richtung ein und präsentiert eine weitere Seite an sich.

„Melodie“ ist ein Liebeslied der positiven Art. Kein übertriebenes Herzschmerz-Drama oder eine tieftraurige Ballade, sondern ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft mit dem Traumpartner. „Und immer wieder wenn ich an dich denk‘, fällt mir diese Melodie ein, Melodie ein / meine Gefühle spielen verrückt, wenn ich dich seh‘ / will ich deine Harmonie sein, Harmonie sein“, singt Samira 151 gemeinsamen Reisen, gegenseitiger Inspiration mit dem Herzensmenschen.

Zu einer vibenden Produktion zwischen smoothem R&B und laid-back Pop zeichnet Samira 151 mit „Melodie“ gekonnt das Bild einer Beziehung, die nicht auf Abhängigkeiten sondern Harmonie basiert, die einem rundherum gut tut, die frei macht und in der man gemeinsam wächst,

anstatt sich unten zu halten.

https://youtu.be/2sq5_8ycK8g

Foto: (c) shrvncrz