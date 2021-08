Scarlett Johansson ist „wahnsinnig verliebt“

Scarlett Johansson (36) ist „wahnsinnig verliebt“ in ihren Sohn Cosmo. Sie hat in der letzten Woche ihren kleinen Jungen zur Welt gebracht und Quellen haben nun verraten, dass sie und ihr Ehemann Colin Jost (39) „sehr glücklich“ über ihren Nachwuchs sind.

Cosmo ist das erste gemeinsame Kind von Scarlett und Colin. Ein Insider sagte dem People-Magazin: „Sie sind sehr zurückhaltend, aber freuen sich sehr über das Baby. Sie sind beide so glücklich und verliebt in das Baby. Sie wollten dieses Kind, das genau in ihr Leben passen wird, da Scarlett bereits eine Tochter hat. Sie sind ein großartiges Paar, beide talentiert, klug und clever. Sie werden die besten Eltern sein… Colin ist rücksichtsvoll und hilfsbereit im täglichen Leben, also sollte es in Ordnung sein, wenn noch einer dazukommt. Das Baby ist für die beiden das Beste überhaupt.“

Colin bestätigte die Geburt seines Babys letzte Woche.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos