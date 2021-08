Shawn Mendes mit neuem Sommerhit: „Summer Of Love“

Shawn Mendes verlockt mit dem perfekten Soundtrack – und der Sommer geht in die Verlängerung.

Im vergangenen Jahr begeisterte Shawn Mendes mit seinem Album „Wonder“ das Publikum und sicherte sich zum vierten Mal in Folge Platz #1 der US Billboard Charts. Die begleitende Netflix-Doku zeigte einen Blick hinter die Kulissen seiner Karriere und zeigte eindrucksvoll, mit wieviel Liebe und Herzblut Shawn Mendes an seinen Songs und Kompositionen arbeitet. Nun warten die Fans bereits sehnsüchtig auf neue Musik – und nun endlich versüßt Shawn Mendes uns den Sommer mit seiner neuen Single „Summer Of Love“.

Im Laufe seiner Karriere hat der 23-jährige Superstar aus Toronto schon zahlreiche #1-Albumdebüts, Platin-Alben und Multi-Platin-Singles sammeln können. mehr als 50 Milliarden Song-Streams, mehr als 40 Millionen monatliche Spotify-Hörer*innen, zudem mehr als 200 Millionen verkaufte Singles weltweit sind mehr als eine ordentliche „Hausnummer“ und sprechen für sich…

„Summer of Love“ wurde gemeinsam mit dem Hit-Produzenten Tainy produziert: eine Kollaboration, die einen Sommerhit garantiert.

Foto: (c) Universal Music