Sommerkomödie „Für immer Eltern“ im ZDF

Wenn das eigene Kind wieder zu Hause einzieht: Am Donnerstag, 2. September 2021, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die Sommerkomödie „Für immer Eltern“ mit Anja Schneider, Devid Striesow, Max Schimmelpfennig, Pauline Fusban und Anouk Elias in den Hauptrollen. In der ZDFmediathek ist der Film bereits verfügbar.

Die neuen Pläne des Ehepaars Anja und Michael Wagner (Anja Schneider, Devid Striesow) sind erstmal vom Tisch, als dessen erwachsener Sohn (Max Schimmelpfennig) plötzlich sein Kinderzimmer zurückfordert. Doch die neue, alte Konstellation hat auch Reizvolles: Die Familie rückt wieder zusammen. Leider kommt ihr Sohn überraschenderweise nicht allein zurück ins traute Heim.

Foto: (c) ZDF / Jürgen Olczyk