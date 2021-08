Soul-Queen Diana Ross veröffentlicht Jax Jones-Remix von “Thank You”

Die legendäre Soul-Queen Diana Ross meldet sich in dieser Woche mit dem Jax Jones-Remix ihrer neuen Single “Thank You” zurück! Damit gibt es noch mehr tanzbare Sounds, bevor am 10. September ihr neues Album “Thank You” veröffentlicht wird. Über den Remix sagt Jax Jones:

„Diana hat eine so große Rolle in meiner musikalischen Ausbildung gespielt, angefangen damit, dass ich sie als Kind gehört habe, bis hin zu dem Einfluss, den sie auf andere Legenden hatte, zu denen ich aufgesehen habe. Überall hört man Anspielungen auf sie, und so war ich ganz aufgeregt, nach 15 Jahren Abwesenheit einen Beitrag zu ihrer neuesten Platte leisten zu können. Es ist ein so erhebender Track, der die Menschen mit etwas von der Freude zusammenbringt, die wir alle vermisst haben!“

Diana Ross widmet das neue Album ihrem Publikum, “Singen ist meine schönste, köstliche Obsession” und fügt hinzu “Ich bin unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, diese glorreichen Songs zu dieser Zeit aufzunehmen”. In ihrem Heimstudio aufgenommen, bietet “Thank You” eine kraftvolle musikalische Botschaft von Liebe und Zusammengehörigkeit. Ihre Familie, Freunde und treue und liebevolle Zuschauer rund um den Globus waren ein integraler Bestandteil ihrer wundervollen Lebensgeschichte. In diesem besonderen Moment ist es an der Zeit, ins Licht zu treten. Diana Ross is back!

Foto: (c) Universal Music