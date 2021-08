Sylvie Meis als „Love Guard“

Moderatorin Sylvie Meis wird zum „Love Guard“ – zumindest in der aktuellen RTLZWEI-Marketingkampagne zur neuen Staffel der Dating-Show „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Sommerliche, an die Kult-Serie „Baywatch“ angelehnte Kampagnenmotive wecken die Vorfreude auf die Ausstrahlung des international erfolgreichen Formats ab dem 30. August bei RTLZWEI.

„Voller Einsatz für die Liebe“ – so lautet das Motto der RTLZWEI-Marketingkampagne zum Erfolgsformat „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“, die ab sofort startet. Und der Name ist Programm: Moderatorin Sylvie Meis hält als „Love Guard“ am Strand nach liebeshungrigen Singles Ausschau und wird im Strand-Café, auf Sonnenliegen und auf Sportplätzen fündig. Kurzerhand eilt sie den Singles zu Hilfe und bringt sie zum „Pool of Love“ von „Love Island“, wo einsame Herzen auf einer großen Party erste zarte Bande knüpfen.

Mit sommerlichen, farbenfrohen und fröhlichen Motiven setzt RTLZWEI die Kern-Attribute Liebe und pure Lebensfreude in Szene und weckt die Vorfreude auf die Ausstrahlung der mittlerweile sechsten Staffel des international erfolgreichen Formats. Look and Feel der Kampagne erinnern an die Kult-Serie „Baywatch“ aus den 90er Jahren rund um Pamela Anderson und David Hasselhoff. Umgesetzt wurde die Kampagne u.a. mit Gesichtern aus Europas größter Sport- und Fitnessmodelagentur, McFIT Models. Warner Music steuert mit Phil the Beat x Lovespeake und „Don’t say goodbye“ den perfekten Kampagnen-Song bei und sorgt damit für coole Beats und heiße Summer-Vibes.

Beworben wird die neue Staffel von „Love Island“, in der Sylvie Meis erstmals als Moderatorin auftritt, mit einer breit angelegten 360-Grad-Kampagne. Kern ist neben der hochfrequentierten Werbung auf den Owned Media Channels von RTLZWEI (TV, Online, Social Media) eine bundesweite programmatic Digital-Out-of-Home-Kampagne auf Infoscreens und Video Screens in U-Bahnhöfen in zehn deutschen Großstädten. Hinzu kommen Promo-Spots im Radio und Social Ads bei Consumer- und Business-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat und LinkedIn. Ebenso wird das zentrale Kampagnenmotiv um Sylvie Meis und die Islander in diversen Fach- und Publikumsmedien mit Print- und Digitalanzeigen platziert.

Für die sechste Staffel von „Love Island“ (produziert von ITV Studios Germany) konnte RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA namhafte Markenpartner als Sponsoren gewinnen. Als Hauptsponsor tritt Online-Reisebüro Expedia mit Product Placements on air und bei TVNOW sowie mit einem digitalen Sponsoring auf allen Endgeräten auf. Die neue Mobilfunkmarke SIMon, die Kaugummimarke Wrigley’s EXTRA®, der Parfümhersteller Mäurer & Wirtz und OTTO werben u.a. durch Product Placements on air und digital sowie mit umfangreichen Special-Ads und Format-Sponsorings innerhalb der RTLZWEI-Dating-Show.

Foto: (c) RTLZWEI / ITV Studios Germany