The Weeknd veröffentlicht neue Single “Take My Breath”

Während sein Megahit “Save Your Tears” die aktuelle Airplay-Jahres-Bestenliste anführt, macht sich The Weeknd in den nächsten Tagen an ein neues Kapitel: “Take My Breath” heißt der neue Titel, den The Weeknd angekündigt hat. Einen kurzen Teaser gibt es bereits und wer gerade in Berlin ist, wird eventuell auffällige Projektionen an Gebäuden entdeckt haben mit den Worten “The Dawn is coming”. Was es damit auf sich hat, wird The Weeknd am heutigen Freitag enthüllen…

The Weeknd | After Hours Tour 2022 | Neue Deutschland-Termine:

20.09.2022 | Hamburg – Barclaycard Arena – verlegt vom 11.10.2021

21.09.2022 | Köln – LANXESS Arena – verlegt vom 05.11.2021

23.09.2022 | München – Olympiahalle – verlegt vom 09.11.2021

24.09.2022 | Berlin – Mercedes-Benz-Arena – verlegt vom 11.11.2021

01.10.2022 | Köln – LANXESS Arena – Zusatzshow – Tickets ab Freitag, 5. Februar im Ticketmaster Presale

10.11.2022 | Mannheim – SAP Arena – Zusatzshow – Tickets ab Freitag, 5. Februar im Ticketmaster Presale

Foto: (c) Universal Music