Tom Speight: Neues Album „Everything´s Waiting For You“

Tom Speight veröffentlicht am 24. September sein neues Album Everything´s Waiting For You.

Im Gegensatz zu vielen seiner Musiker-KollegInnen verfiel der britische Singer-Songwriter nicht in die große Pandemie-Depression. Vielmehr gab sich Tom Speight Mühe, optimistisch zu bleiben und das Ergebnis ist das Album, das wir alle nach diesen schweren Zeiten verdient haben – Everything´s Waiting For You feiert das Leben und wir hoffen, dass auch tatsächlich wieder bessere Zeiten kommen.

Tom Speight

Everything’s Waiting for You

Veröffentlichung: Freitag, 24. September 2021

1. Tom Speight – Everything’s Waiting for You

2. Tom Speight – Let the River Run

3. Tom Speight – Dive

4. Tom Speight – Strange Days

5. Tom Speight – Soak Up

6. Tom Speight – Feel the Night

7. Tom Speight – See You Soon

8. Tom Speight – You

9. Tom Speight – Hymn for Her

10. Tom Speight – Shine with Me

11. Tom Speight – Strange Days (Acoustic)

12. Tom Speight – Soak Up (Acoustic)

Foto: (c) Pip