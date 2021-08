Zoe Kravitz und Channing Tatum: Was läuft?!

Zoe Kravitz (32) ist Berichten zufolge mit Channing Tatum (41) zusammen. Die Schauspielerin hat vor kurzem ihre Scheidung von Karl Glusman hinter sich gebracht und es scheint, als hätte sie bereits wieder eine neue Liebe gefunden, denn sie soll jetzt mit dem „Magic Mike“-Star Channing Tatum zusammen sein.

Ein Insider erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Zoe und Channing sind zusammen. Es fing als Freundschaft an und wurde schließlich zu mehr. Das Duo wurde vor kurzem in einem Restaurant in New York City gesehen, wo sie sehr zärtlich miteinander umgingen.“

Sie und der Schauspieler hatten Anfang des Monats zum ersten Mal Gerüchte über eine Romanze aufkommen lassen, als sie bei einer Fahrradtour durch New York City gesichtet wurden, bevor sie später beim Verlassen eines Supermarktes zusammen fotografiert wurden.

