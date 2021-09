Annette Frier spielt „Ella Schön“ in zwei neuen „Herzkino“-Filmen

Ella (Annette Frier) kommt auf Fischland einfach nicht zur Ruhe: Nicht nur zwischen ihr und ihrem Freund Jannis (Josef Heynert) kriselt es, auch die Freundschaft zu Christina (Julia Richter) steht vor einer Zerreißprobe. Mit „Land unter“ (Sonntag, 3. Oktober 2021, 20.15 Uhr) und „Familienbande“ (Sonntag, 10. Oktober 2021, 20.15 Uhr) zeigt das ZDF an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen neue Filme der erfolgreichen „Herzkino“-Reihe „Ella Schön“. Beide Filme sind bereits ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar.

Eigentlich scheinen die Zeichen für Ella in „Land unter“ gut zu stehen: Sowohl in der Liebe als auch im Familienleben läuft es rund. Doch dann eröffnet Jannis ihr, dass er ein paar Wochen lang auf Montage in Griechenland sein wird. Zu allem Überfluss zieht auch noch Christinas Ex-Freund Nils (Marc Ben Puch) bei den Frauen ein. Dass Christina nun kaum mehr Zeit für sie hat, wirft Ella noch mehr aus der Bahn. Nur das Kung-Fu-Training bei Arndt Engler (Oliver Stein) gibt ihr Stabilität. Zwischen Arndt und Ella herrscht eine Vertrautheit, die keine Worte braucht. Doch eines Nachts, nach Auseinandersetzungen mit Nils und Christina, einem frustrierenden Telefonat mit Jannis und einem Zwischenstopp mit sechs Korn in einer Pinte, scheint Ella komplett zu entgleisen: Alles deutet darauf hin, dass sie bei einem Streit Strandkorbflechter Utz Börnfeld (Oliver Bröcker) umgehauen hat. Plötzlich steht ihre Zukunft als Anwältin auf der Kippe. „Land unter“ entstand unter der Regie von Holger Haase nach dem Drehbuch von Simon X. Rost.

Ellas Leben scheint sich in „Familienbande“ gerade wieder zu ordnen, als Jannis mit einer alles verändernden Nachricht aus Griechenland zurückkehrt: Er hat sich dort verliebt und wird auch noch Vater. Auch Ellas Verhältnis zu Nils und Christina läuft nicht rund. Als Reaktion auf die chaotischen Wendungen intensiviert Ella ihr Kung-Fu-Training und nähert sich Arndt weiter an. Zur gleichen Zeit steckt auch Henni (Gisa Flake) in der Krise. Nach und nach wird deutlich, dass sie sich in emotionaler Abhängigkeit zu ihrer Familie befindet. Ella drängt sie, sich aus dem Familienband zu lösen und sich zu emanzipieren. Holger Haase führte auch im sechsten Teil der Reihe Regie; das Drehbuch stammt von Elke Rössler.

Foto: (c) ZDF / Rudolf Wernicke