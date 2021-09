Azure Ryder veröffentlicht ihre neue Single “Ladder To The Moon”

Azure Ryder meldet sich in dieser Woche mit ihrer neuen Single “Ladder To The Moon” zurück! Upbeat, voller Energie und einer mitreißenden Melodie hat der neue Song alles, um den Herbst-Blues zu vertreiben. Entstanden ist “Ladder To The Moon” zu Beginn des Lockdowns, wie Azure Ryder auf Instagram erklärte:

“My Wonder Wolves !! Get your moon boots on becauseeeee this Friday my new single ‘LADDER TO THE MOON’ will be out in the galaxy !!!!!! I wrote it at the beginning of the world shake up, it was me dreaming with my eyes open because through all that we may be without, hope is always ours to have and to hold. Sooo get ready because I’m coming for you all things cosmic xxxxx”

Aufgewachsen unweit von Sydney in einer großen Familie mit australischen und libanesischen Wurzeln, sind die Natur, die unmittelbare Nähe zum Ozean und die Landschaft der australischen Ostküste schon immer die wichtigsten Inspirationsquellen für die heute 23-Jährige gewesen. Für ihre inzwischen millionenfach gestreamte Single „Dizzy“, die in Down Under wochenlang der meistgespielte Song beim Radio-Riesen Triple J war, und den mindestens so erfolgreichen Track „Wolves“ sowie die dazugehörige EP erntete Azure Ryder weltweit viel Lob von Kritikern. Im November 2020 folgte die EP “Crazy With The Light” und enthielt vielbeachtete Songs wie “Petty Isn’t Pretty” und “Stronger”.

Foto: (c) Universal Music