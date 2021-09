Coronavirus: Sarah Hyland schützt sich!

Sarah Hyland hat jetzt eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Die „Modern Family“-Darstellerin, die an einer chronischen Nierenerkrankung leidet und sich in der Vergangenheit zwei Organtransplantationen unterzogen hat, verriet Anfang der Woche, dass sie sich diese Woche zum dritten Mal gegen das Coronavirus impfen ließ, und zwar zur gleichen Zeit, als sie ihre jährliche Grippeschutzimpfung erhielt. Neben einem Video, das sie bei einer der Injektionen an diesem Tag zeigt, schrieb sie in ihrer Instagram Story: „Habe meine Auffrischungsimpfung UND meine Grippeimpfung bekommen!!! Bleibt gesund und vertraut der WISSENSCHAFT, meine Freunde!“

Letzten Monat empfahlen die verantwortlichen Stellen in Amerika Menschen mit einem mäßig bis stark geschwächten Immunsystem eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna.

Foto: (c) PR Photos