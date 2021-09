Flora Cash teilen neue und letzte Single/Video „a good childhood“ aus ihrem kommenden Album!

Das Platin-ausgezeichnete Indie-Pop-Duo FLORA CASH hat heute die Premiere von „a good childhood“ angekündigt. „a good childhood“ ist auch die letzte Vorab-Single aus dem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum „Our Generation“, das am 22. Oktober über das schwedisch-amerikanische Label Flower Money Records erscheint.

Die Geschichte, wie der in Amerika geborene und in einer Kleinstadt in Minnesota lebende Cole und seine Frau, die im Kosovo geborene und in Schweden aufgewachsene Shpresa, zusammenkamen, wurde schon oft erzählt: Sie lernten sich über Soundcloud als Bewunderer der Kunst des anderen kennen. Was weniger bekannt ist, ist die schwierige und ungewöhnliche Kindheit, die beide durchleben mussten. Shpresas Familie entkam dem Krieg im Kosovo, bevor sie sich in Schweden niederließ, während Coles Vater inhaftiert wurde, als er noch klein war. Coles Mutter arbeitete sich durch das College, und sein Großvater wurde de facto sein Vater, dessen Ratschlag an Cole, er solle „hoch hinaus…denn 99 Prozent der Menschen leben nie wirklich, bevor sie sterben“, sich durch den ganzen Song zieht. Das Duo sagt über „a good childhood“:

„Reflecting on a childhood that (luckily) wasn’t a total disaster but wasn’t great either. Being nostalgic for something that never existed but ultimately embracing what it actually was.”

Die Single „a good childhood“ ist neu zur Tracklist des Albums hinzugefügt worden, „Our Generation“ enthält nunmehr 14 statt der ursprünglich vorgesehenen 16 Songs, darunter alle bislang vorab geteilten Singles „Don’t You Look At Me That Way“, „Soul Mate“, „Feeling So Down“, „We Used To Laugh/9 To 9“ und „The Bright Lights“, die auf allen digitalen Plattformen gestreamt werden können. Darüber hinaus können die offiziellen Musikvideos und Visualizer über den YouTube-Kanal der Band gestreamt werden, wobei „Soul Mate“ bisher fast 5 Millionen Mal angesehen wurde.

Das Duo FLORA CASH wurde 2012 geboren, als der aus Minneapolis stammende Cole Randall seine Musik auf Soundcloud hochlud und die Aufmerksamkeit der in Schweden lebenden Shpresa Lleshaj auf sich zog. Die beiden begannen bald, gemeinsam Musik zu machen, und es entwickelte sich eine Beziehung, die schließlich in eine Ehe mündete. Auf eine Reihe unabhängiger Veröffentlichungen folgte im März 2016 die hochgelobte Mini-LP „Can Summer Love Last Forever?“ mit sieben Liedern. Im darauffolgenden Jahr erschien FLORA CASHs Debüt-Album „Nothing Lasts Forever (And It’s Fine)“, das von der weltweit erfolgreichen Single „You’re Somebody Else“ angeführt wird.

Die 2017 erstmals veröffentlichte und mit RIAA-Platin zertifizierte Single hat sich als wahres virales Phänomen erwiesen und verzeichnet derzeit über 250 Millionen weltweite Streams, während sie sowohl 2019 als auch 2020 zu den meistgesuchten alternativen Songs von Shazam gehört. Forbes bezeichnete „You’re Somebody Else“ als „den wohl faszinierendsten Song im Radio des vergangenen Jahres“, und „You’re Somebody Else“ war landesweit bei verschiedenen Formaten gleichermaßen beliebt und erreichte Platz 1 bei Alternative und Triple-A, während es auch in die Top 5 der Billboard „Hot Rock Songs“-Charts aufstieg. Zu dem Song, der in den letzten Monaten auch unzählige TikTok-Videos inspiriert hat, gibt es nun auch ein offizielles Lyric-Video, das allein auf YouTube bereits über 137 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Auf der Bühne sind FLORA CASH ebenso kreativ und einnehmend wie im Studio und haben mit einer Vielzahl von internationalen Live-Terminen die Bühnen rund um den Globus erhellt, darunter Touren mit SIR SLY, JOYWAVE, LOVELYTHEBAND, JUDAH & THE LION und AJR sowie diverse Festivalauftritte.

Im Jahr 2020 veröffentlichte FLORA CASH ihr mit Spannung erwartetes zweites Album „Baby, It’s Okay“, das durch die Hitsingles „Missing Home“ und „They Own This Town“ hervorgehoben wurde und vom Atwood Magazine für seine „atemberaubende Darbietung von nüchternem, gefühlvollem Songwriting… minimale Einleitungen und beeindruckende Gesangslinien werden über üppige Elektro-Pop-Instrumente gelegt, die ebenso zart wie organisch sind und sich mit Beziehungsthemen beschäftigen… ein atemberaubendes zweites Album“ gelobt wurde.

Das kommende dritte Album von FLORA CASH ist in dem Versprechen verwurzelt, das jede Generation der nächsten gibt, dass größere Dinge möglich sind, und eine Botschaft von und für eine Generation von Kindern, die wissen, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein, mit einem Vater im Gefängnis aufzuwachsen, mit psychischer Gesundheit zu kämpfen, Herzschmerz zu erleben, ihre wahre Identität vor der Welt zu verstecken, das Abenteuer und die Selbstverwirklichung zu suchen, ihren Seelenverwandten zu treffen, an ein Potenzial zu glauben, das nur wenige sehen, und letztendlich ist „Our Generation“ eine Platte für all diejenigen, die wissen, was es bedeutet, einen Traum zu verfolgen, auch wenn die Welt Nein sagt.

https://youtu.be/GxudgmlWS0c

Foto: (c) Flora Cash