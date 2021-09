Hai-Alarm bei #MaskedSinger! DER HAMMERHAI macht die Samstags-Bühne zu seinem Revier

Hammer-Show. Hammer-Auftritt. Hammer-Rätsel. ProSieben präsentiert: DER HAMMERHAI! Der stets gut gelaunte Meeresräuber ist die erste neue Maske von „The Masked Singer“, die ab Samstag, 16. Oktober 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben die große Abendshow-Bühne zu seinem Revier macht. Sein gigantischer Schädel hat einen Umfang von drei Metern – eine knifflige Herausforderung für die Maskenbauerin Marianne Meinl: „Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert.“ Bleibt die große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter dem Hammerhai und den neun weiteren neuen #MaskedSinger-Masken?

Rea Garvey geht auf Spurensuche

In der letzten Staffel erkennt er die befreundete Franziska van Almsick nicht hinter dem Einhorn – jetzt will er es wissen: Bereits zum dritten Mal versucht Sänger Rea Garvey das größte TV-Rätsel Deutschlands als zweites festes Rateteam-Mitglied neben Ruth Moschner, den Zuschauer:innen und einem wöchentlich wechselnden Rategast zu lösen. Matthias Opdenhövel moderiert „The Masked Singer“. Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Rea Garvey: „Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt. Dass die ‚The Masked Singer‘-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck – das Rateteam ist ready!“

Die fünfte Staffel „The Masked Singer“, ab 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Benjamin Kis