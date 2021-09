Jeremy Loops veröffentlicht mit Ladysmith Black Mambazo seine neue Single „This Town“

Jeremy Loops ist unaufhaltbar – mehr als 180 Millionen Streams verzeichnet seine Release-Reihe der vergangenen Monate bereits. Für seine neue Single „This Town“ schließt er sich mit einem der renommiertesten Chöre der Welt zusammen, Ladysmith Black Mambazo. Die bekannte A-Cappella-Gruppe, die in den 60er Jahren gegründet wurde, hat für ihre Arbeit stolze fünf Grammy-Awards und 17 Nominierungen erhalten.

“Wir möchten, dass die Menschen durch den Song ein Gefühl des Selbstwerts bekommen und ermutigt werden, auf das hinzuarbeiten, was sie im Leben wollen, und zu wissen, dass am Ende alles gut wird und man sich nicht scheuen sollte, in schwierigen Zeiten um Hilfe zu bitten.“ – Lady Black Mambazo

„This Town“ ist die perfekte Symbiose aus Ladysmith Black Mambazo und Jeremy Loops, der ebenfalls aus Südafrika stammt. Ihr musikalisches Schaffen spielte eine wichtige Rolle in Jeremys Werdegang, und so war er zu Tränen gerührt, als er sie zum ersten Mal live sah. Jeremy beschreibt „This Town“ als eine ganz besondere Traumkooperation für ihn, aus der ein herzerwärmendes Video unter seiner eigenen Regie entstand.

Als autodidaktischer Musiker verzaubert Jeremy mit seinem südafrikanischen Backround, der von sommerlichen Melodien, seiner Liebe zum Surfen und ständigem Experimentieren im Bob Dylan-Stil geprägt ist. Wenn er nicht gerade schreibt oder singt, engagiert er sich für Umweltprojekte und ist unter anderem Mitbegründer der Öko-Initiative Greenpop. In seinem Heimatland ist Jeremy bereits eine große Bekanntheit. Zu seinen zahlreichen Erfolgen gehört die Zusammenarbeit mit berühmten Akteuren wie Ed Sheeran, Simone Felice (The Lumineers), Jake Gosling (Shawn Mendes), Tobias Kuhn (Milky Chance) und Carey Willets (Dermot Kennedy).

Mit „This Town“ bietet Jeremy nach seinem Sommersong „Postcards“ einen weiteren Vorgeschmack auf seine EP „The Souvenirs“, die am 8. Oktober 2021 erscheinen wird. Über die EP und This Town sagt er: ”Wir hatten diesen großen Plan für 2020, ein Album zu veröffentlichen und auf Tour zu gehen, aber ja, Pläne überleben nicht immer Pandemien. Also habe ich mich stattdessen gefragt: Wenn ich mir irgendjemanden auf der Welt aussuchen könnte, um mit ihm zu schreiben, wer wäre das? Und wenn ich jede Art von Songs schreiben könnte, auch solche, die es traditionell nicht auf ein Album schaffen würden, welche wären das? Diese wunderbare Sammlung von Songs auf Souvenirs und der Mut, LSBM die Hand zu reichen, sind das Ergebnis dieser Fragen in einer ansonsten so seltsamen Zeit.“

In „This Town“ kommt diese liebevolle, unkomplizierte Beziehung zwischen Jeremy und der Gruppe sofort zum Tragen. Kaum verwunderlich also, dass Jeremys Vertrautheit mit der Arbeit von Ladysmith Black Mambazo, gepaart mit seiner fesselnden, positiven Persönlichkeit, zu einem energiegeladenen und mitreißenden Song geführt hat. Der ergreifende Xhosa-Gesang unterstreicht die integrale Natur von Gemeinschaft und Leidenschaft, für die beide Künstler stehen: “Mein Leben ist Musik, und Musik ist mein Leben”.

