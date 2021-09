Jerome & Angemi feat. Mingue – „Staring at the Bottle“

„Staring At the Bottle“ heißt das neueste Meisterwerk von Jerome! Und da es gemeinsam mehr Spaß macht, hat sich der Hamburger DJ & Produzent diesmal mit dem italienischen Star-DJ Angemi und der niederländischen Sängerin Mingue zusammengetan. Gemeinsam reiten die drei auf einer Klangwelle aus brachialen 909s, der wohl eingängisten Dance-Hook 2021 und brechenden Synthbass-Lines. Also alles in Allem ein typisches Jerome-Hit-Gewand, aber dennoch vollkommen anders.

Der Hamburger DJ, Produzent und Entertainer Jerome ist seit zehn Jahren das Aushängeschild von Kontor Records. 2020 wurde er für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Gold ausgezeichnet und war er gleichzeitig mit drei Singles in den Top 100 Single-Charts vertreten. Neben dem Erfolg seiner Singles „Take My Hand“ (Gold in Österreich & Schweiz), „Lonely“ (Gold in Polen) oder „You & Me“ sind aber auch seine zahlreichen Remixes für Big Names wie Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. hervorzuheben. Mit Millionen von monatlichen Hörern und insgesamt über 350 Millionen Streams allein auf Spotify ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken.

Der heute 25 Jahre alte Angemi produziert schon seit 11 Jahren Musik und gehört mittlerweile zu den aufstrebendsten italienischen Dance-Acts. Wer ihn nicht von der Bühne des Tomorrowlands, Creamfields oder des World Club Domes kennt, hat mit Sicherheit schon seine „What If“-Videoreihe auf YouTube gesehen, wo der DJ & Producer bekannte Songs im Stile anderer Künstler neuproduziert, oder zu einem seiner zahlreichen Remixe für große DJs wie u.a. Armin van Buuren, Lost Frequencies Dimitri Vegas & Like Mike oder Afrojack getanzt.

Multitalent Mingue ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine herausragende, vielseitige Autorin, die 2020 von den Fans von Future House Music zur besten Sängerin gewählt worden ist. Ihr Katalog füllt sich mit der Zusammenarbeit vieler namenhafter Künstler wie LIZOT, EDX, LANNÉ und Moguai.

„Staring At the Bottle“ von Jerome & Angemi feat. Mingue ist für deinen nächsten Rave ab sofort überall als Stream & Download erhältlich.

Cover: (c) Kontor Records