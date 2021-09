Jonas Brothers veröffentlichen ihre neue Single “Who’s In Your Head”

Die Jonas Brothers haben mit ihrem letzten Album “Happiness Begins” ein fulminantes Comeback gefeiert und die Charts rund um den Globus erobert. Eine Europatour folgte und ging genau zu Ende, als die Pandemie begann.

Die Sehnsucht nach der Rückkehr zur Normalität insprierte die Brüder, an neuen Songs zu schreiben. Jetzt erscheint mit “Who’s In Your Head” die neue Single am Freitag. Und auch live sind die Jonas Brothers wieder da und touren aktuell durch Nordamerika.

Im Februar 2019 kündigte die Band ihre Wiedervereinigung auf Instagram an. Am 1. März 2019 feierten die Jonas Brothers ihr Comeback. Auf YouTube wurde am selben Tag das Video zur Single Sucker veröffentlicht. Am 7. Juni erschien das zugehörige Album Happiness Begins.

Foto: (c) PR Photos