JXN: „Cotton Candy“ ist unbestreitbar eingängig

Der australische Pop-/R&B-Künstler JXN (alias Jacko Brazier) hat heute seinen unbestreitbar eingängigen Track ‚Cotton Candy‘ über sein neues Label City Pop Records veröffentlicht.

Voller Charme und Frühlingsgefühle, kommt der cruisige, fast hypnotische Tune von einem sehr persönlichen Standpunkt, wie JXN erklärt: „Cotton Candy ist an mein Leben gerichtet und wie ich weiß, dass ich eine Nervensäge sein kann, aber auch die Tatsache zu schätzen weiß, dass bestimmte Leute zu mir halten können wie Zuckerwatte und sie wissen, dass sie auch auf mich zählen können.“

Andrew Stone, (Head of City Pop Records) sagte heute: „JXNs engagierte Fangemeinde und seine charismatische Persönlichkeit haben uns wie so viele andere in seine Aura gezogen, und wir sind so glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm und seinem Team zu arbeiten. Er ist das Gesamtpaket und widmet sich voll und ganz seinem Handwerk als Autor und Performer. Chuggi und ich sind so glücklich, ihn im City Pop Roster begrüßen zu dürfen.“

JXN sagt über den Gesang: „Die Entscheidung, sich mit City Pop und der gesamten Chugg-Familie zusammenzutun, war ein Kinderspiel. Ihre Fähigkeit, Rekorde und Künstler zu brechen, ist unvergleichlich und wir sind alle sehr zuversichtlich und gespannt auf das, was noch kommen wird. JXN gab sein Live-Debüt als Support von Allday, Mallrat und E^ST an verschiedenen Orten in Australien und spielte Ende letzten Jahres eine Reihe von Solo-Shows in Melbourne, Brisbane und Sydney.

Nach einem beeindruckenden Start ins Jahr 2018 mit der Veröffentlichung seiner ersten Single „Solitude“ ließ JXN die Veröffentlichungen „Red Lights“, eine Zusammenarbeit mit dem New Yorker Rapper A Boogie Wit Da Hoodie, und „Going Off“ mit dem Bronx-Rapper A$AP Twelvyy folgen, gefolgt von dem Breakup-Jam „Just Okay“. Insgesamt wurden die Tracks über 9 Millionen Mal weltweit gestreamt. Sein Debütalbum „Never A Sad Adventure“ wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht und von der Kritik gelobt… „Die organische und elektronische Instrumentierung verschmilzt mit absoluter Leichtigkeit in den sechs Tracks.“ (Acid Stag)

Auch wenn JXN den Anschein erweckt, als sei er für den Ruhm prädestiniert, steht er doch mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Für ihn geht es bei dieser Musik um menschliche Beziehungen, nicht um materiellen Gewinn – „Ich habe Musik immer dazu benutzt, um Menschen zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen verschiedene Emotionen zu vermitteln“, sagt er. „Es ist mir sehr wichtig, meine Botschaften zu vermitteln, die Menschen zu inspirieren und sie glücklich zu machen.“

