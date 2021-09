„Late Night Berlin“ kommt zurück: Klaas Heufer-Umlauf politisch

Der Fernsehabend am Dienstag gehört wieder Klaas Heufer-Umlauf: ProSieben zeigt neue Folgen von „Late Night Berlin“ ab 14. September 2021, um 22:30 Uhr immer dienstags – direkt aus der Hauptstadt.

Wahlkampf? Ein Kinderspiel: Rund eine Woche vor der Bundestagswahl lässt „Late Night Berlin“ den Kanzlerkandidat:innen auf den Zahn fühlen und startet den Auftakt der beliebten Show-Rubrik „Kinder fragen Rapper“ in der Politik-Edition. Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) stellen sich bei „Late Night Berlin“ den etwas anderen Fragen von Pauline und Romeo, den Wähler:innen von morgen.

Außerdem begrüßt Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag Schauspieler Fahri Yardim („jerks.“) und den Gastgeber der „ProSieben-Bundestagswahl-Show“, Journalist Louis Klamroth, im Studio. Und wie hat Klaas Heufer-Umlauf eigentlich seinen Urlaub verbracht? „Late Night Berlin“ zeigt, was er in der Sommerpause Weltveränderndes erlebte …

„Late Night Berlin“ ab 14. September 2021, um 22:30 Uhr, immer dienstags, auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Richard Hübner