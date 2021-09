Max Mutzke veröffentlicht sein neues Album “Wunschlos süchtig”

Max Mutzke liebt den Bruch. Den Kontrast. Die Möglichkeit, sich komplett zu verwirklichen und sämtliche seiner unzähligen Facetten unter einen jener Hüte zu bekommen, die in den vergangenen eineinhalb Dekaden zu seinem Markenzeichen geworden sind. Innerhalb und auch abseits der Musik. Mit „Wunschlos süchtig“ legt Max Mutzke nun ein autobiographisches Singer/ Songwriter-Album mit Soul- und Pop-Einflüssen vor, auf dem er erstmalig komplett auf Deutsch zu hören ist!

„Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. In jeder Beziehung. Für mich selbst stehe ich gefühlt gerade am höchsten Punkt überhaupt. Auf dem Zenith des Glücks, sozusagen. Trotzdem muss ich weitergehen. Wie in diesen alten `Super-Mario`-Videospielen, in denen man einfach immer voran getrieben wird. Man kann dort oben nicht verharren. Der Weg führt irgendwann zwangsläufig auch wieder abwärts. Die Frage ist, wie man selbst diesen Weg gestaltet. Geht man ganz ruhig und besonnen runter oder lässt man sich fallen. Glück ist nicht endlos, sondern nur eine Momentaufnahme. So wie dieses Album. Keiner von uns weiß im voraus, wann er oder sie mal nicht mehr da ist. Uns bleibt nur, das Beste aus unserem Leben zu machen.“

Foto: (c) Nils Müller