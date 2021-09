Metallica erobern mit „Black Album“ die Spitze der Offiziellen Deutschen Album Charts

Drei Jahrzehnte nachdem Metallica ihr legendäres, unbetiteltes Album, das wegen des schwarzen Covers auch „Black Album“ genannt wird, veröffentlichten und damit schon damals hierzulande Platz #1 der Albumcharts erobert haben, holen sich die Metal-Ikonen heute erneut die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts!

Das „Black Album“ ist 30 Jahre später zurück auf Platz #1! Anlässlich des 30. Jubiläums ihres Meilensteins haben Metallica das Album neu aufgelegt und in verschiedenen, aufwändig gestalteten Formaten wiederveröffentlicht. Zeitgleich mit der Neuauflage des Albumklassikers erschien am vergangenen Freitag außerdem „The Metallica Blacklist“, eine Hommage unzähliger Künstler*innen und Musiker-Größen wie Elton John, Phoebe Bridgers, VOLBEAT, J Balvin, Yo-Yo Ma, St. Vincent, Juanes, Sam Fender, Miley Cyrus u.v.a. an Metallica, die ausgewählte Songs des Original-Albums covern. „The Metallica Blacklist“ komplettiert den Erfolg in dieser Woche mit Platz #4 in den Compilation-Charts. Zudem haben Metallica im August mit der Neuauflage von ihrer legendären Single „Enter Sandman“ zum ersten Mal überhaupt die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts erobert. Alle Gewinne aus den Single-Verkäufen spendeten Metallica über ihre Stiftung All Within My Hands zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe an Aktion Deutschland Hilft.

Mit dem „Black Album“ schrieben Metallica Musikgeschichte – und tun es immer noch! Der Meilenstein hat ganze Generationen von Musikfans und Musikern geprägt und die Legacy dieses Meisterwerks wird heute nochmals mit Platz #1 der Albumcharts bestätigt.

Ulf Zick, Managing Director, Universal Music International: „Die Kampagne um das legendäre BLACK ALBUM mit einer #1 in den Album-Charts und einer #1 in den Single-Charts (diese dann obendrein noch die erste Single-#1 in der Geschichte der Band) zeigt einmal mehr, dass Deutschland und METALLICA einfach zusammengehören. Die Passion der METALLICA-Fans bei uns in Deutschland macht uns immer wieder kollektiv sprachlos und wir sind unheimlich stolz auf diesen tollen Erfolg! Es ist auch wirklich bewegend, zu sehen, dass die Band immer wieder an Menschen denkt, denen es nicht so gut geht. Wir freuen uns, im Namen von und zusammen mit METALLICA eine signifikante Spende an die Aktion Deutschland Hilft für die Opfer der Flutkatastrophe beisteuern zu können.“

Außerdem findet heute der finale Stopp der #MetallicaGuitarTour in Hamburg statt. Eine aufblasbare Replik von James Hetfields Gitarre reiste in der vergangenen Woche durch Deutschland und hielt an verschiedenen Stationen und Fans konnten in die Welt von Metallica eintauchen und u.a. bei einem exklusiven Gewinnspiel eine Metallica-Geburtstagsparty gewinnen.

Am 01. Oktober erscheint die physische Version von „The Metallica Blacklist“, u.a. als 4CD, als limitierte 7LP-Edition sowie digital. Für 2022 warten gleich zwei Highlights auf die Fans: Metallica spielen im Juni das Frauenfeld Rocks Festival in der Schweiz und sind Headliner der ersten deutschen Ausgabe des „Download Festivals“ am Hockenheimring.

Foto: (c) Universal Music