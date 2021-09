Monsta X: Die neue englischsprachige Single „One Day“

Monsta X, die zweiterfolgreichste Boy-Band (nach BTS) auf unserem Planeten veröffentlichen den neuen Track / Video „One Day“ und setzt damit neue Maßstäbe. Nach diversen Lobeshymnen der top Medien, wie zum Beispiel TIME, Forbes, Billboard, Variety und vielen anderen haben sich Monsta X entschloßen, nach längerer Zeit wieder englischsprachige Musik zu machen.

Sie gelten weltweit als ein unglaubliches Phänomen: Monsta X. Heute veröffentlichen sie mit „One Day“ über Intertwine (BMG) in Zusammenarbeit mit Starship Entertainment ihre mit Hochspannung erwartete neue englische Single und damit ein Song, der ein Gefühlschaos beschreibt, mit dem sich wohl viele Menschen identifizieren können. Er handelt von einem Verlust oder einer Trennung, von der man weiß, dass man sie rückblickend als richtige Entscheidung empfinden wird, aktuell jedoch kann man aufgrund seiner verletzten Gefühlen keine objektive Perspektive einnehmen. Von Grammy.com als „eine der kreativsten und erfolgreichsten K-Pop-Bands“ bezeichnet, ist diese Single-Veröffentlichung in englischer Sprache eine konsequente Fortsetzung ihres ersten rein englischsprachigen Debütalbums „ALL ABOUT LUV“. Das im Februar 2019 veröffentlichte Album erreichte Platz fünf der Billboard Top 200 Charts und bescherte damit nicht nur der erst dritten K-Pop-Band überhaupt eine TOP 10 Platzierung, sondern ist damit auch eines der ersten komplett englischsprachigen Pop-Alben aus Korea.

Sänger Kihyun sagt: „Es ist schon sehr lange her, seit wir zuletzt einen englischen Song veröffentlicht haben, und um diesen Song überhaupt herausbringen zu können, war viel Unterstützung und Hilfe von vielen anderen notwendig. Dafür möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bedanken. Wegen der Pandemie konnten wir unsere internationalen MONBEBEs für lange Zeit nicht sehen, und trotzdem waren sie immer da und haben uns Licht und Energie geschickt. Ein besonderer Dank geht deshalb raus an unsere MONBEBEs – nur durch sie konnten wir es überhaupt bis hierherschaffen. Wir hoffen, dass ihr ‚One Day‘ lieben werdet. Seid gespannt auf weitere neue Songs, die wir schon bald veröffentlichen werden!“

Rapper JOOHONEY fügt hinzu: „Liebe MONBEBEs, nach unserem ersten englischen Album ‚ALL ABOUT LUV‘ veröffentlichen wir nun endlich wieder eine neue englische Single. Ich bin wirklich glücklich und freue mich darauf, euch noch mal eine ganz neue Facette von uns zu zeigen. Lasst uns immer zusammenhalten, uns gegenseitig wertschätzen und ‚One Day‘ feiern!“

https://youtu.be/U4_pc_Gqrvk

Foto via WE SHARE A LOT