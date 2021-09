Neu bei RTLZWEI: „Mensch Retter – Jede Sekunde zählt“

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der zweiteiligen Reportage „Mensch Retter“ begleitet RTLZWEI vier Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein. Die beiden Folgen werden am 06. und 13.Oktober um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Sie müssen jederzeit verfügbar sein. Sie, oder ihre Teamkollegen, denn das Leben macht keine Pause und Unfälle passieren zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Reportage begleitet acht tapfere und mutige Personen, die ihr berufliches Leben damit bestreiten, anderen das Leben zu retten. Neben den schönen und erfolgreichen Momenten in diesem Job gibt es aber auch Situationen, in denen die Lebensretterinnen und -retter an ihre Grenzen stoßen.

Vom Bereitschaftsraum zum Unfallort, mit dem Helikopter zur Intensivstation: das ist der Alltag von Not- und Narkoseärztin Britta aus Schleswig-Holstein. Ihr Team besteht aus Notfallsanitäter Bodo und Hubschrauberpilot Ben. Täglich fliegen sie in 12-Stunden-Schichten zu Verkehrsunfällen, gestürzten Kindern oder schwerverletzten Freizeitsportlerinnen und -sportlern. Wenn sie Zeit zum Ausruhen haben, müssen sie sich mit einem Camper zufriedengeben.

Nicht weniger anstrengend ist es für Sabine und Tobi aus Offenbach. Sie betreuen Alkoholsüchtige, Drogenabhängige und psychisch Kranke. Diese Menschen zu versorgen, kann auch gefährlich sein, wie Tobi am eigenen Leib erfahren muss.

Kai und Dennis retten Menschen auf dem Land in der Nähe von Osnabrück. Sie kümmern sich um verunglückte Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Autounfälle. Zu der verantwortungsvollen Arbeit kommen kollegiale Konflikte zwischen den beiden.

Zwischenmenschliche Konflikte haben Anstaltsarzt Manfred und Rettungssanitäterin Conny nicht, denn das würden sie beide gefährden. Ohne Conny wäre Manfreds Arbeit unmöglich: Sie ist Rettungssanitäterin und in ihrer Verantwortung liegt es, sicherzugehen, dass Manfred von den Insassen, die er behandelt, nicht angegriffen wird. Wie meistern diese acht Lebensretterinnen und Lebensretter ihren Job und das private Leben? Kommen sie mit der emotionalen Belastung klar?

