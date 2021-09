Nneka: Ihre neue Single „This Life“

Die in Hamburg lebende nigerianische Sängerin Nneka veröffentlicht am gestrigen 17. September ihre neue Single „This Life“. Der neue Track beginnt mit der vibrierenden Bassline und der klirrenden Gitarre und gewinnt dann mit dem durchdringenden Bassdrum und Snare an Tempo. Nnekas Botschaft der Hoffnung ergänzt die positive, energetische Stimmung der Musik, wenn sie singt: “Search for your soul now, don’t ask no questions… In me you are whole now, on me you are whole now. You are whole.”

Geboren und aufgewachsen in der Delta-Region in Nigeria, zog Nneka Lucia Egbuna im Alter von 19 Jahren nach Deutschland, um an der Universität Hamburg Anthropologie zu studieren. Während ihrer Studienzeit verfeinerte Nneka ihr Kunsthandwerk als Singer-Songwriterin. Ihre politisch aufgeladenen Texte etablierten sie schnell als eine der stärksten Stimmen Afrikas. Ihre Texte befassen sich mit einer Vielzahl sozialer Themen, darunter Mutterliebe, Herzschmerz und das Streben nach Gerechtigkeit. In den letzten zehn Jahren hat Nneka unermüdlich gearbeitet und bereits vier Alben veröffentlicht – „Victim of Truth“ (2005), „No Longer at Ease“ (2008), „Soul Is Heavy“ (2011) und „My Fairy Tales“ (2014).

Ihr Durchbruch-Song “Heartbeat” (2008) wurde von Drake und Rita Ora gesamplet, ihr Debütalbum “Victim of Truth” (2005) wurde mit “The Miseducation of Lauryn Hill” verglichen. Nach einem fünfjährigen Hiatus hat Nneka sich dieses Jahr mit der neuen bezaubernden Ballade “Love Supreme” zurückgemeldet, gefolgt von „Tea?“ und „Yahweh“ – nun geht es mit “This Life” weiter. Ihr neues Album wird am 4. Februar 2022 erscheinen.

Foto: (c) Idona Asamoah