Rahel – „Lego Stones“ Single & Videopremiere

Mit „Lego Stones“ veröffentlicht RAHEL ihre erste Single samt Videopremiere! Wir hoffen, dass euch die Stimme der erst 11-jährigen Sängerin ebenso umhaut, wie uns.

Wer RAHEL das erste Mal singen hört, würde vermutlich niemals davon ausgehen, dass diese Stimme zu einer 11-Jährigen gehört. Stimmlich steht sie den ganz Großen in der Musikwelt in nichts nach, Smudo attestierte ihr einst eine Stimme wie „ein 100 Jahre alter, weiser Baum“.

Dass sie mit dieser Stimme nicht nur Coversongs singen möchte, sondern am Liebsten ihre eigenen Lieder in die Welt tragen möchte, war ihr dabei schon früh klar: „Ich habe schon als kleines Kind immer gesungen, mir eigene Melodien und Texte ausgedacht. Ich wollte einfach schon immer Musik machen!“

Mit ihrem Talent überzeugt sie schließlich 2021 eines der erfolgreichsten Produzententeams Deutschlands – Jules Kalmbacher und Jens Schneider – die für ihre Zusammenarbeit mit Max Giesinger, Wincent Weiss, Mark Forster, Lewis Capaldi und vielen mehr bekannt sind. Gemeinsam mit ihrem Team beginnt sie erste eigene Songs zu schreiben, ihre Melodien und Gedanken in Lieder zu verpacken, die zu ihr passen und sich nach RAHEL anfühlen.

Mit „Lego Stones“ möchte sie am 17.September diesen Jahres einen ersten Fußabdruck in der deutschen Musikwelt hinterlassen: „Für mich bedeutet es wahnsinnig viel, mit so vielen tollen Menschen an meiner eigenen Musik arbeiten zu dürfen! Es ist alles so aufregend und macht mir so viel Spaß! Ich hoffe, dass ganz viele Leute meine Musik hören und mögen, weil das einfach ich bin!“

https://youtu.be/xFWqyNH044w

Foto: (c) Markus Haner