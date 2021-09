Sarah Connor veröffentlicht „HERZ FRAFT WERKE“ als SPECIAL DELUXE EDITION

Ein Album, das so viele Menschen berührt, sie in guten und auch schweren Momenten der vergangenen Monate begleitet, Freude & Hoffnung schenkt und unser aller Emotionen in mitreißenden Popsongs erzählt – das alles ist Sarah Connors „HERZ KRAFT WERKE“ und noch so viel mehr. Die gefeierte Sängerin und Songwriterin präsentiert mit ihrem zweiten deutschsprachigen Album eine kleine, feine Auswahl Geschichten und Momentaufnahmen direkt aus dem Leben. Man erkennt sich wieder, hat die ein oder andere ähnliche Situation erlebt. „HERZ KRAFT WERKE“ ist ein lebensnahes, sehr persönliches Album geworden. Das Original wurde im Mai 2019 veröffentlicht, schoss direkt auf Platz 1 und ist mit 103 Wochen das am längsten platzierte Pop-Album in den Offiziellen Deutschen Charts. „HERZ KRAFT WERKE“ wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Auch die Singleauskopplung „Vincent“ erreichte als einziger deutschsprachiger Pop-Song 2019 Goldstatus.

Jetzt erscheint am 17. September die Special Deluxe Edition des Erfolgsalbums. Darauf präsentiert Sarah Connor insgesamt sechs neue Songs & Versionen, wie u.a. die Empowerment-Hymne „Bye Bye“, die während der Pandemie entstand, sowie „Dazwischen sind wir Freunde“, „Blau“ und die atemberaubende Single „Stark“. Der Song behandelt ein gesellschaftliches Tabuthema: Die Angst vor dem Undenkbaren, die Verzweiflung, einen geliebten Menschen in seinem dunkelsten Moment keine Stütze sein zu können und diesen gar verlieren zu können. Nichts bleibt als die Liebe und Empathie und letztendlich die Hoffnung. Sarah Connor stellt einmal mehr ihre Qualität als emphatische Texterin unter Beweis.

„HERZ KRAFT WERKE“ – Special Deluxe Edition erscheint als 2CD gestern, am 17.09.2021

Foto: (c) PGM / Nina Kuhn