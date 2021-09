Sophia veröffentlicht ihre Single “Niemals Allein” und stürmt auf Platz 1 der iTunes Charts!

Was für ein Debüt! Mit ihrer allerersten Single „Niemals allein“ stürmt SOPHIA direkt am Releasetag auf Platz 1 der iTunes-Charts! Was für ein Wahnsinns-Start!

„Niemals allein“ ist ein ergreifender Pop-Song, der einen direkt im Herzen berührt – und auf den ihre über 100.000 TikTok-Follower schon seit Wochen warten. Der Sound zu Sophias selbstgeschriebenem Song ging von jetzt auf gleich viral: 1,4 Millionen Klicks auf den Original-Sound bei TikTok und dazu sogar mehrere Millionen Klicks auf anderen Kanälen sprechen eine mehr als deutliche Sprache. Entstanden ist der Song gemeinsam mit dem Produzenten-Duo Achtabahn, das auch für Popstars wie Wincent Weiss die großen Hits schreibt. „Ursprünglich habe ich den Song für meine Eltern geschrieben“, erzählt SOPHIA. „Aber jeder kennt das Gefühl, wenn er sich mit Menschen, die er liebt, streitet. Dann herrscht meist eine Zeit lang dicke Luft und am Ende weiß man doch, dass man sich auf die oder den anderen verlassen kann – ganz egal, ob man gerade beieinander oder an ganz verschiedenen Orten ist.“

Eigentlich ist SOPHIA Goldschmiedin. Eigentlich. Denn während die 26-jährige Newcomerin tagsüber in der Werkstatt Schmuckstücke schmiedet, schlägt sie sich die Nächte im Studio um die Ohren. Erst vor wenigen Wochen fing sie an, ihre selbst komponierten Songs auf TikTok & Instagram zu veröffentlichen. Mittlerweile hat die Sängerin das, was man guten Gewissens einen echten Hype nennen kann, denn innerhalb kürzester Zeit wurden die kurzen Videos am Klavier millionenfach geklickt.

Foto via Instagram: (c) Sohia