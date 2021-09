Taloula: Single „Keep On Tryin“ erscheint heute!

Die in Israel mit jemenitischen Wurzeln geborene Taloula hat unter dem Namen Tal bereits in Frankreich die ganz große Popkarriere gemacht. Mit ihrem Umzug nach London beschloss sie aber, sich noch einmal völlig neu zu erfinden und ihre wahre musikalische Vision zu verwirklichen.

Heute veröffentlicht Taloula ihre neue Single „Keep on Tryin'“ und kündigt gleichzeitig die EP „The Evolution of Taloula“ für den 21. Januar 2022 an.

Taloula sagt über den Track: „In diesem Song geht es darum, wie entschlossen ich bin, niemals aufzugeben. Wenn ich versuche, auf meinen inneren Frieden zu hören, habe ich das Gefühl, dass ich meinen Instinkten vertrauen kann, dass sie mich auf den richtigen Weg führen. Auch wenn es Hindernisse gibt, sehe ich das Licht durch sie hindurch.“

Inspiriert von Künstlern wie Lauryn Hill und Stevie Wonder, kreiert Taloula auf „Keep On Tryin'“ gefühlvollen R&B, der klassische Gitarre mit Funk-Elementen verbindet. Co-produziert von ihr selbst und Linden Jay von FARR (Sinead Harnett, Joji) und abgemischt von Prash „Engine-Earz“ Mistry (Jorja Smith, Maverick Sabre, Kali Uchis), spiegelt der Neo-Soul-Song den Beginn eines neuen Kapitels für Taloula wider, in dem sie die Kontrolle über ihr kreatives Leben zurückerobert und die Künstlerin offenbart, die sie wirklich ist.

Foto: (c) Alexandra Waespi