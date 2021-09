Tate McRae und Jeremy Zucker: Neue Version ihres Hits „that way“

Die weltweit unaufhaltsam aufstrebende Singer-/ Songwriterin und Tänzerin Tate McRae hat sich mit ihrem Platin-ausgezeichneten Singer-/ Songwriter-Kollegen und Produzenten Jeremy Zucker zusammengetan und eine vollkommen neue Version ihres Hits „that way“ aufgenommen, die nun via RCA Records erscheint. Letzte Woche feierte der neue Song seine Premiere bei SiriusXM Hits 1 Morning Mash-Up, wo Tate sich mit Ryan, Nicole und Stan für ein exklusives HITS 1 on 1 Interview traf.

“Dieser Song bedeutet mir wirklich sehr viel“, sagt Tate. „Ich bin überglücklich, dass Jeremy Lust darauf hatte, eine Strophe beizusteuern und somit seine Perspektive dieses für mich sehr persönlichen Songs zu zeigen.“

„Ich bin schon ziemlich lange ein großer Fan von Tate, und als sie mich einlud, mit ihr an einer neuen Version von ‚that way‘ zu arbeiten, musste ich gar nicht lange überlegen und sagte Ja“, erinnert sich Jeremy. „Ich bin so glücklich darüber, dass ich mit Tate zusammen an dem Song arbeiten und ihm so noch einmal ein ganz neues Leben einhauchen konnte. Sie ist ein echter Star, und ich liebe es, wie dieser Song geworden ist.“

Am Donnerstag, den 9. September wird Tate live im Rahmen des MTV & EXTRA GUM #PUSHtoVMAs-Konzerts auftreten. Nach ersten eindrucksvollen Performances auf den namhaften Festivals wie dem Wonderstruck Music Festival, Lollapolooza, Leeds Festival, Reading Music Festival oder auch Bonnaroo wird sie in diesem Sommer nun noch auf dem Music Midtown, Firefly, Governor’s Ball und Austin City Limits zu sehen sein.

Doch damit nicht genug – vom 8. März bis zum 16. April wird Tate im nächsten Jahr auf eine insgesamt 23 Termine umfassende Headliner-Tour gehen. Tourauftakt ist in Vancouver (Kanada), das Finale in Salt Lake City. Die Tickets sind bei den Fans so sehr begehrt, dass es nur noch wenige Restkarten gibt. Vor ihrer Tournee durch Nordamerika wird Tate als Headliner-Act für ihre europäischen Fans in Großbritannien performen.

Bereits Anfang dieses Sommers veröffentlichte Tate mit „working“ (RCA Records) ein Feature mit Multi-Platin-Superstar Khalid, das der Erfolgsgeschichte der jungen Künstlerin ein weiteres Kapital hinzufügte: So wurde der Song bis heute weltweit über 65 Millionen Mal gestreamt. Darüber hinaus kann man Tate u.a. auch auf dem #1 Dance-Hit „You“ von DJ Regard mit Troye Sivan oder auch auf Blackbears aktuellem Track „u love u“ hören und natürlich ist ihre eigene EP „TOO YOUNG TO BE SAD“ veröffentlicht und überall erhältlich.

Tate McRae Live-Termine (Festivals)

19.09.2021 Music Midtown

23.09.2021 Firefly Music Festival 2021

24.09.2021 The Governor’s Ball

01.10.2021 Austin City Limits

08.10.2021 Austin City Limits

Tate McRae Nordamerika Tournee 2022 – Termine (Headliner-Shows)

08.03.2022 Vancouver, CA – Vogue Theater

10.03.2022 Seattle Washington – Showbox Market

11.03.2022 Portland, OR – Wonder Ballroom

12.03.2022 San Francisco, CA – The Fillmore

15.03.2022 Los Angeles, CA – The Fonda Theater

17.03.2022 Santa Ana, CA – The Conservatory OC

18.03.2022 Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

21.03.2022 Austin, TX – Scoot Inn

22.03.2022 Houston, TX – House of Blues, Houston

23.03.2022 Dallas, TX – The HiFi Dallas

25.03.2022 Atlanta, GA – Terminal West

27.03.2022 Washington, DC – 9:30 Club

28.03.2022 Philadelphia, PA – Theatre of the Living Arts

31.03.2022 New York, NY – Irving Plaza

01.04.2022 Boston, MA – Royale

03.04.2022 Montreal, QC – Virgin Mobile Corona Theatre

04.04.2022 Toronto, CA – Danforth Music Hall

05.04.2022 Detroit, MI – Saint Andrew’s Hall

08.04.2022 Nashville, TN – The Basement East

09.04.2022 Chicago, IL – House of Blues – Chicago

11.04.2022 Minneapolis, MN – First Avenue

14.04.2022 Englewood, CO – Gothic Theater

16.04.2022 Salt Lake City, UT – The Complex – Grand Room

Foto via WE SHARE A LOT