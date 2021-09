Tocotronic: Neue Single “Jugend ohne Gott gegen Faschismus”

„Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ ist die erste Single aus dem bestürzend schönen Album „Nie wieder Krieg“ von Tocotronic.

Es ist ein hypnotischer Rocksong, der den Alltag jugendlicher Drifter in einer durchgeplanten Stadtlandschaft beschreibt und in einer klar antifaschistischen Botschaft gipfelt. Es ist kein Zufall, dass dieser Song kurz vor der Wahl veröffentlicht wird. Immerhin besteht die fatale Aussicht, daß eine rechtsextreme Partei wieder zweistellig in den Bundestag einzieht.

Die Botschaft ist tanzbar: Der Bass drängt, die Gitarren fahren Achterbahn, das Schlagzeug drischt nach vorne, es wird mit Attitude gesungen. Tocotronic 2021: Es werde (Strobo-)Licht!

Foto: (c) Gloria Endres de Oliverira