Zoe Wees x 6LACK präsentieren außergewöhnliche Single-Collab

Hier treffen zwei außergewöhnliche Talente aufeinander – und das Ergebnis ist schlichtweg atemberaubend. Mit „That’s How It Goes“ veröffentlicht Shooting Star Zoe Wees ihre neue Single mit dem Grammy nominierten R&B Artist 6LACK. Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit hatten die beiden eine gemeinsame Vision und wollten etwas ganz Besonderes erschaffen. Die Verbundenheit, ihr künstlerischer Anspruch und die Geschichte hinter der Single machen „That’s How It Goes“ zu einem intensiven, emotionalen und eindringlichen Song.

Musikalisch schaffen Zoe Wees und 6LACK eine Atmosphäre, die die hellen und dunklen Momente des Lebens widergeben. Es ist diese ungefilterte Authentizität und mitreißende Emotion, die beide Künstler in ihre Musik hineingeben und diese Collab zu einem absoluten Herbst-Highlight machen.

Über den Song und die Zusammenarbeit mit 6LACK erzählt Zoe: “I loved working with 6LACK. Knowing that 6LACK was working really hard until he became who he is now, inspired me on a different level. The way he appreciated the whole team and our new song is so lovely to see. He has one of the most beautiful souls. And I’m on fire performing this one with him.”

6LACK fügt hinzu: “Really happy to be able to work with people that speak to my spirit directly. Zoe Wees created a bridge from her world to mine, and ‘that’s how it goes’ is a song that carries a message that’ll never fade. triumph through despair. it reminds me of where I came from, who I am, and where I want to go next.”

Foto: (c) Philipp Gladsome