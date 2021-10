Cro veröffentlicht seine neue Single “Dein Song”

Mit seiner neuen Single „Dein Song“ meldet sich CRO nach Veröffentlichung seines Erfolgsalbums „trip“, welches die #1 der deutschen Albumcharts erobern konnte, zurück. Ganz im Zeichen von „Blessed“ werden nochmal alte Sommergefühle geweckt und die „Liebe auf den ersten Blick“ besungen. Mit freshen Beats, die einen Vorgeschmack auf die trip is (a)live Tour im nächsten Jahr geben.

Denn nach zehn Jahren Karriere ist CRO gelungen, was nur die wenigsten schaffen: Er ist relevant geblieben. Auch nach 5 Alben und 5 Singles an der Chartspitze, 5 Gold-, 13 Platin-Schallplatten und mehr als 4 Millionen verkauften Tonträgern, ist er immer noch einer der wenigen Künstler, der die Grenzen seines Schaffens stets aufs Neue auslotet. Mit Songs wie „Easy“ oder zuletzt auch seinem neuen Nr.1-Doppelalbum „trip“ zeigte sich CRO nicht nur als Hitmaschine, sondern immer wieder als Künstler im wahrsten Sinne des Wortes, der sich nichts mehr beweisen will oder muss. Als jemand, der wahre künstlerische Freiheit erlangt hat und heute völlig zurecht zu den ganz großen Entertainern in diesem Land zählt.

https://youtu.be/boE7wXPtcpc

Foto: (c) Universal Music