Das Supertalent 2021 startet heute!

„Das Supertalent“ startet mit neuer Moderation und neuer Jury in die 15. Staffel. Die neuen Moderatoren Lola Weippert und Chris Tall bringen sowohl ein gutes Gespür für Talente wie auch für Comedy mit, sind neugierig auf die Teilnehmer:innen, die vielseitiger nicht sein könnten. Lola und Chris möchten erfahren, was die Talente antreibt, warum sie hier sind, die persönlichen Geschichten der Menschen erzählen, bevor die neue Jury ihr Urteil abgibt. Die „Supertalent“-Jury besteht in Folge 1 aus den Starmagiern Ehrlich Brothers, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti.

Wir stellen die ersten neuen Talente vor: Maryna Zaitseva und die „Light Balance Kids“ aus der Ukraine bieten eine spektakuläre LED-Show mit Tanz und Akrobatik. Zauberer und Illusionist Jannick Holste verbindet in seiner Show in einzigartiger Weise die Illusion mit seinem zweiten großen Hobby: dem Tanzen. Der Zirkusartist Wesley Williams aus Florida/USA bekam als Sechsjähriger vom Nikolaus ein Einrad geschenkt. Heute will er auf verschieden großen Einrädern, darunter auf dem fast größten Einrad der Welt, in schwindeliger Höhe wohl die Balance halten. Bodypainter Johannes Stötter aus Südtirol/Italien widmet er sein Leben seit fast 20 Jahren dem Bodypainting. Auf der Bühne von „Das Supertalent“ möchte Johannes mithilfe seiner Kunst nun eine wichtige Botschaft vermitteln: Wir brauchen unsere Erde und müssen sie schützen.

Das Supertalent – Heute um 20:15 Uhr bei RTL

Foto: RTL / Stefan Gregorowius