DJ Sammy & Alessia Labate – Bet On Me

„Bet On Me“ ist der neue Track von DJ Sammy & Alessia Labate. Und mit Sicherheit setzen wir auf die beiden, denn dieser Song ist ein frischer Club-Smasher. Für den Track hat EDM-Sängerin und Songwriterin Alessia mit dem US-amerikanischen und britischen Nr. 1-Hitproduzenten und 2-fachen DJ Mag Top 100-Artist DJ Sammy zusammengearbeitet.

Nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle im Januar 2019 unterschrieb Alessia Labate bei einer in New York ansässigen Managementagentur. Dann begann sie zu reisen, um mit Produzenten und Songwritern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während sie gleichzeitig eine Vielzahl an Veröffentlichungen herausbrachte. Ihre Fähigkeiten werden in der EDM-Szene sehr geschätzt; und ihre Zusammenarbeit wurde von Playlists und führenden EDM-Radiosendungen wie Nicky Romeros Protocol Radio und Martin Garrix Radio unterstützt. Die Editorial Playlists von Labate umfassen: New Music Friday, Friday Cratediggers, Tokyo Beat Club, Dance Brandneu, Dance Rising, Hot New Dance, Dance Covers, Fresh Finds und Fresh Finds: Basement. Labates erster Live-Auftritt ihrer neuen Songs fand beim Unlock Festival statt, einem Wohltätigkeitsfestival der NBC Universal-Volontäre, um Geld für die Prince’s Trust Charity Initiative Million Makers zu sammeln. Sie nahm ihr Live-Set zu Hause auf und spielte ihre Lieblingsveröffentlichungen aus dem Jahr 2020. Ihre neueste Pop-Single „Conversations With Myself“ wurde auf MTV New Generation vorgestellt und ihre jüngste EDM-Veröffentlichung „Boom Boom“ mit Curtis Richardson (Rihanna, JLO, David Guetta, Disciples) wurde von Spotify und Apple Music umfassend unterstützt. „I Want My Heart Back“ mit NRONE und dem britischen Künstler Sam Luck wurde von BBC Introducing, Apple Music, We Rave You und weiteren internationalen Outlets unterstützt. Labate schreibt häufig Stücke für anderer Popkünstler wie Stef Classens, Ellynora, Chiara Grispo und Gabriele Esposito. Als Gesangsproduzentin produzierte sie kürzlich Nicolas McCoppins EP Loverboy, die über AWAL veröffentlicht wurde.

DJ Sammy ist einer der bekanntesten DJs und Produzenten weltweit. Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Auszeichnungen zählt der Global Player zu den erfolgreichsten Künstlern der elektronischen Musik. Seinen weltweiten Durchbruch hatte DJ Sammy 2001 mit „Heaven“. Der Track durchbrach zwei Millionen verkaufte Schallplatten in Europa und Australien und landete in den USA auf dem zweiten Platz der US Billboards HOT 100, bevor er 2002 in Großbritannien die Charts anführte. Neben Chartplatzierungen, TV-Auftritten und Auszeichnungen weltweit, wurde DJ Sammy auch in das renommierte DJ Mag Top 100 DJ Ranking aufgenommen (2005 #92, 2006 #61). Jetzt bündeln Alessia Labate und DJ Sammy ihre beeindruckende Clubpower. Ihre Kollaboration „Bet On Me“ wird auf MyClubroom Recordings veröffentlicht.

Videolink: https://youtu.be/qrNoRqVhpOo

Foto: (c) Tarek Correa