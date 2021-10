Erste komplett vegane Folge „The Taste“ mit Gastjuror Ricky Saward

Er ist der erste vegane Koch weltweit, der vom Guide Michelin mit dem Green Star ausgezeichnet wurde: Ricky Saward, Küchenchef im veganen Restaurant „Seven Swans“ in Frankfurt am Main. Als Gastjuror bei „The Taste“ am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 20:15 Uhr bringt er selbstverständlich ausschließlich vegane Herausforderungen mit. Die erste Aufgabe: die Elemente – also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer? Das kann etwas Scharfes sein, etwas Gegrilltes, so eine Überlegung. Wasser? Viele Gemüsesorten sind zum Großteil aus Wasser. Erde? Klar, darin wachsen etliche Gemüsesorten. Aber Luft? „Ich hab‘ doch keine Ahnung, wie man Luft kocht!“, stöhnt Coach Alexander Herrmann. Wie meistern die verbliebenen Kandidat:innen die veganen Challenges? Und welche Coaches bringen welche Teammitglieder ins Halbfinale?

„The Taste“: mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Foto: (c) SAT.1 / Jens Hartmann