Finneas veröffentlicht sein Solo-Debütalbum “Optimist”

Der achtfache GRAMMY®-Preisträger, Musiker, Songwriter und Produzent FINNEAS veröffentlicht am Freitag sein Solo-Debütalbum “Optimist”. FINNEAS liefert mit seinen 13 Tracks, die allesamt allein von ihm produziert und geschrieben wurden, ein ehrliches, herzergreifendes und hochwertiges Album, das thematisch als auch in seiner musikalischen Aufmachung zeitlos erscheint. Der Albumtitel ist einfach erklärt: „Mich haben Menschen und ihre Eigenheiten schon immer interessiert“, gibt er zu. „Es fällt mir schwer, mich nicht auf sie zu konzentrieren oder zu bemerken. Am Ende des Tages bin ich einfach nur aufmerksam und optimistisch.“

Etwas anderes war von dem 8-fachen Grammy-Gewinner auch kaum zu erwarten. Seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit seiner Schwester Billie Eilish und anderen Größen wie Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo und Ben Platt hat den Künstler zu einem Household-Namen in der Musikindustrie gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass er selbst ins Scheinwerferlicht rückt – was für den Produzenten lange nicht einfach war, wie er erklärt: „As a producer-artist, you never give yourself enough time to work on your own music. Unfortunately, nobody is going to boss me around and tell me to produce my own album except me.” Die Pandemie führte schließlich dazu, dass FINNEAS genug Zeit fand, sein erstes Album fertigzustellen.

Foto: (c) Universal Music