„Grill den Henssler“: Gruselig und gepfeffert in den Herbst!

Die neue Staffel „Grill den Henssler“ bietet die perfekten Zutaten für gute Unterhaltung: Von neuen Hobbyköch:innen über geballte Female Power, einem Halloween-Special, einer Show zum RTL-Spendenmarathon bis hin zu vielen Promi-Premieren! Der Teller für Koch-King Steffen Henssler ist in sechs frischen Folgen, moderiert von Laura Wontorra, prall gefüllt. Ab dem 31. Oktober 2021 läuft „Grill den Henssler“ immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX. Jeweils sieben Tage vorab sind die Folgen bereits auf TVNOW abrufbar.

Schaurig-schön wird es bei „Grill den Henssler“ direkt zum Auftakt, wenn erstmals in der Geschichte der Sendung ein Halloween-Special ansteht. Werden Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Model Verona Pooth sowie Sänger Ross Antony dem Henssler kulinarisch das Fürchten lehren? Horror-Schocker für die Jury um Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach inklusive…

Starkes Motto, starke Frauen und eine starke Show: Zum Abschluss der „#VOXforWomen“-Woche (1.11.-7.11.) wollen es „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse, die Schauspielerinnen Cheyenne und Valentina Pahde sowie die frisch mit dem Deutschen Fernsehpreis gekürte „Princess Charming“ Irina Schlauch mit Steffen Henssler aufnehmen. Für Irina Schlauch wird es zugleich der erste Auftritt in der Show sein. Als Koch-Coaches stehen den Promi-Damen Nathalie und Jennifer Dienstbach zur Seite.

Zu Gunsten des RTL-Spendenmarathons und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ wollen schließlich die TV-Moderator:innen Collien Ulmen-Fernandez, Guido Cantz, und erstmalig in der Geschichte von „Grill den Henssler“ auch Jörg Pilawa möglichst viele Punkte erkochen, denn für jeden Punkt werden 500 Euro an den RTL-Spendenmarathon gestiftet.

In den weiteren Folgen feiern darüber hinaus die „4 Blocks“-Stars Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau, Moderatorin Annika Lau, die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch und DJ David Puentez ihre „Grill den Henssler“-Premiere – außerdem tritt das Magier-Duo „Ehrlich Brothers“ gegen Steffen Henssler am Herd an. Doch damit nicht genug: Neben fünf neuen Promi-Ausgaben stellt sich der Koch-King im kulinarischen Battle auch wieder hochmotivierten und top vorbereiteten Hobbyköch:innen, die von Johann Lafer gecoacht werden.

Als Koch-Coaches fungieren in der neuen Staffel außerdem Alexander Herrmann, Ali Güngörmüş, die Gebrüder Eggert sowie zum ersten Mal Zwei-Sternekoch Martin Klein.

Sechs neue Folgen der beliebten Koch-Show zeigt VOX ab dem 31. Oktober 2021 immer sonntags um 20:15 Uhr. Jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung gehen die Episoden auf TVNOW online.

Exklusive Einblicke und Clips gibt es auf der offiziellen „Grill den Henssler“-Facebookseite und dem Instagram-Account. „Grill den Henssler“ wird produziert von ITV Studios Germany.

Alle Folgen der neuen Staffel im Überblick:

Folge 1 (31.10.) Halloween-Special

Ross Antony

Marijke Amado

Verona Pooth

Koch-Coaches: Gebrüder Eggert

Folge 2 (07.11.) #VOXforWomen

Irina Schlauch

Motsi Mabuse

Cheyenne & Valentina Pahde

Koch-Coaches: Nathalie & Jennifer Dienstbach

Folge 3 (14.11.) Spendenmarathon-Special

Guido Cantz

Collien Ulmen-Fernandez

Jörg Pilawa

Koch-Coach: Martin Klein

Folge 4 (21.11.)

Annika Lau

Kida Khodr Ramadan

Frederick Lau

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 5 (28.11.) Hobbyköch:innen-Special

Sally-Samatha Naumann

Giovanna Tuttolomondo

Christian Pötter

Maria & Alexandra Ihle

Koch-Coach: Johann Lafer

Folge 6 (05.12.)

Maria Höfl-Riesch

Ehrlich Brothers

David Puentez

Koch-Coach: Alexander Herrmann

Foto: (c) RTL / Frank W. Hempel