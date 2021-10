Hailey und Justin Bieber: Ziemlich „normal“!

Hailey Bieber ist offenbar immer wieder „beeindruckt, wie normal“ ihr Mann Justin Bieber ist. Das Model lobt ihren Ehemann dafür, dass er es geschafft hat, von klein auf ins Rampenlicht gedrängt zu werden, und sagt, sie sei immer noch faszniert von dem normalen Leben, das Justin außerhalb der Öffentlichkeit führt.

Sie sprach darüber, wie es ist, unter einem Mikroskop aufzuwachsen! Sie sagte in den sozialen Medien: „Ich hatte es auf einer viel kleineren Ebene, aber mein Mann musste alles vor aller Augen durchmachen und viele Fehler vor der ganzen Welt machen. Es gab nichts, was er tun konnte, was den Medien entgangen wäre. Das hat mich immer sehr traurig gemacht, denn vieles von dem, was da passierte, hätte jeder in seinem Alter auch getan, nur eben nicht in aller Öffentlichkeit. Ich sage immer zu ihm: Ich bin so beeindruckt, wie normal du bist, denn ich weiß nicht einmal, wie es sich anfühlt, so etwas geistig, emotional und körperlich durchzumachen, und ich weiß, dass es eine Wirkung hatte, eine große Wirkung auf ihn. Und ich bin einfach nur dankbar, dass er der reife, stabile Erwachsene sein kann, der er jetzt ist.“

Schön, wenn man so über den eigenen Mann spricht!

Foto: (c) Universal Music / Joe Termini