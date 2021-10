Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Zieht Euch warm an – wie teuer sollen Heizen, Sprit und Lebensmittel noch werden?

Auf einmal ist die Inflation zurück, überall steigen die Preise. Was macht Gas, Sprit und auch viele Lebensmittel so teuer? Heizen Klimaschutz und Energiewende die Kosten weiter an? Muss der Staat eingreifen, weil sonst die Bürger demnächst der Heizkostenrechnung entgegen bibbern?

Die Gäste u. a.:

Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands)

Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments)

Hermann-Josef Tenhagen (Wirtschaftsjournalist; Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers „Finanztip“)

Peter Ramsauer (CSU, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

„hart aber fair“ am Montag, 11. Oktober 2021, 21:00 Uhr, live aus Köln

Foto: (c) obs / ARD Das Erste