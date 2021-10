Italiens Trap-Superstar Sfera Ebbasta: Neue Single “TRISTE” ft. FEID

Mit seinem letzten Album “FAMO$O” hat Sfera Ebbasta direkt von Anfang an Rekorde gebrochen – u.a. ist es das am meisten gestreamte italienische Album aller Zeiten am Tag der Veröffentlichung mit über 17.5 Millionen Streams! Solche Meilensteine sind keine Seltenheit bei dem italienischen Superstar und dürften auch bei der neuen Single an der Tagesordnung stehen: Am Freitag veröffentlicht Sfera Ebbasta seinen neuen Song “TRISTE” und hat sich dafür FEID an seine Seite geholt.

Schon vor drei Jahren als „heißester italienischer Act seit Adriano Celentano“ (VICE) gehandelt, hat Sfera Ebbasta zuletzt reihenweise Streaming-Rekorde aufgestellt.

Foto: (c) Universal Music