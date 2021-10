Justin Bieber will bald Vater werden

Es ist ein großer Wunsch! Justin Bieber (27) hofft jedenfalls, bald Vater zu werden. Der Superstar hat sich jetzt über seinen Wunsch geäußert, mit seiner Gattin eine Familie zu gründen. Und das in nicht allzu ferner Zukunft.

In seiner neuen Dokumentation ‚Justin Bieber: Our World“, die diese Woche auf Amazon Prime veröffentlicht wurde, sagte Justin: „Mein Ziel für 2021 ist es, mir weiterhin Ziele zu setzen und Spaß dabei zu haben. Ich will sicherstellen, dass meine Familie an erster Stelle steht und hoffentlich holen wir einen Nugget heraus.“ Seine Frau (Hailey Bieber, 24) fragt: „Im Jahr 2021?“, und er betonte, er wolle zumindest „anfangen, es zu versuchen“. Das Model antwortete: „Wir werden sehen.“

Im Dezember räumte der Justin allerdings ein, dass Hailey letztendlich über ihre langfristigen Familienpläne entscheiden wird.

