Klima in vielen Facetten bei „Volle Kanne“ im ZDF

Im Rahmen des Themenschwerpunkts Klima im ZDF bietet „Volle Kanne – Service täglich“ über zweieinhalb Wochen Gespräche, Geschichten und nützliches Wissen zu Klima, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Los geht es in der Ausgabe am Donnerstag, 28. Oktober 2021, 9.05 Uhr im ZDF, in der Klimaforscher Mojib Latif zu Gast am Frühstückstisch bei „Volle Kanne“-Moderator Florian Weiss ist. Aktuelle Erkenntnisse der Klimaforschung und wissenschaftliche Einschätzungen, was mit Blick auf die 26. UN-Klimakonferenz in Deutschland und der Welt getan werden muss, sind Gesprächsthemen.

In den ersten zwei November-Wochen bietet „Volle-Kanne“ montags bis freitags, ab 9.05 Uhr im ZDF, sowie in der ZDFmediathek und auf Facebook schwerpunktmäßig Beiträge zu verschiedenen, auch alltagspraktischen Fragen zum Thema Klima. „Volle Kanne“ erklärt, was der Begriff „Nachhaltigkeit“ bedeutet, wie eine nachhaltige Geldanlage funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt, eine echte Wende in der Mobilität zu erreichen. Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion, wird regelmäßig das aktuelle Geschehen auf der Klimakonferenz in Glasgow einordnen. Weitere Beiträge zeigen Alternativen zum Einwegplastik, woher der Strom kommt, wie sich jeder Haushalt selbst mit mehr erneuerbarer Energie versorgen kann und welchen Einfluss der Klimawandel auf die Gesundheit hat.

Und es grünt im „Volle Kanne“-Studio: Upcycling-Experte Flo Feustel greift das Thema „Garden Room“ auf: Er entwirft ein Pflanzenzimmer – mit gusseisernen Möbeln, Pflanzenleiter und Rosenbogen. Die klimaschonende Produktion von Lebensmitteln stellt „Volle Kanne“-Expertin und Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein im Studio vor: Sie zeigt, wie man eine nachhaltige Ernährungspyramide zusammenstellt, die eine ebenso abwechslungsreiche wie gesunde Ernährung ermöglicht.

Foto: (c) ZDF / Julia Feldhagen