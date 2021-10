Klingande x Pool Blue veröffentlichen neuen Track “Eye Of The Storm”

Der französische DJ und Produzent Klingande veröffentlicht seine brandneue Single „Eye Of The Storm“ zusammen mit Pool Blue. Mit ihrer neuen Wohlfühlhymne verbinden die beiden Produzenten sanften Gesang mit einem Tropical-House-Sound. „Eye Of The Storm“ erinnert an die entspannten Strand-Vibes des letzten Urlaubs und lässt uns für kurze Zeit den eher tristen Herbst vergessen.

Schon mit dem ersten Ton fesselt die eingängige Melodie der Gitarre von „Eye Of The Storm“ ihren Zuhörer und trägt ihn durch den gesamten Song. Hinzu kommen der leidenschaftliche Gesang und ein entspannter Beat, die in das Instrumental hineinfließen und dabei eine tropische Atmosphäre schaffen. Schließlich mündet der Beat in einem gelassenen Chorus, bei dem die verspielte Gitarre und die ergreifenden Vocals unbeschwert aufeinandertreffen, während die kraftvolle Basslinie dieses Spiel unterstreicht. „Eye Of The Storm“ ist ein weiterer Meilenstein für Klingande und Pool Blue und eine Single, die ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörer zaubern wird.

Der mit Platin ausgezeichnete DJ und Produzent Klingande hatte zuletzt 2019 sein mit Spannung erwartetes 18-Track-langes Debüt-Doppelalbum „The Album“ veröffentlicht. Auf dieser hochgelobten LP befinden sich einige seiner bekanntesten Tracks, darunter „Pumped Up“, „By The River“, „Alive“ und die Multi-Platin-Single „Jubel“.

Es folgten weitere Singles, wie zum Beispiel „Better Man“ featuring Rogelio sowie einige fesselnde Remixes, wie der Remix für den Hit „One More Time“ von Felix Jaehn und Robin Schulz, die bemerkenswerte Ergänzungen in seiner Diskographie darstellen.

Diesmal holt sich Klingande Unterstützung von dem Berliner Produzentenduo Pool Blue, welches seine musikalische Reise mit einer Reihe von Veröffentlichung von Downtempo- und Chill-Instrumentaltracks begann, die sich durch bunte Synthesizer und knackigen Melodien hervorheben. Aufgrund ihrer Liebe zu zeitloser Popmusik, beschlossen die beiden, ihre Laptops beiseite zu legen und sich mit einer Gitarre und einem Stift bewaffnet, auf die Suche nach DEM universellen Song zu machen.

Foto: (c) Universal Music