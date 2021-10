Lana Del Rey veröffentlicht ihr neues Album “Blue Banisters”

Lana Del Rey ist Pop-Ikone, Pop-Poetin und Kreativ-Powerhouse und gehört zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Künstlerinnen dieses Planeten. Ihre bisherigen Songs und Alben haben 25,36 Milliarden Audio- und Video-Streams generiert, jetzt werden noch einige hinzukommen, denn heute veröffentlicht Lana Del Rey ihr achtes Studioalbum “Blue Banisters”.

Das neue Album “Blue Banisters” entstand u.a. mit dem gefeierten Produzenten Mike Dean (Kanye West, Selena Gomez, Madonna uvm) und Zach Dawes (Arctic Monkeys, Brian Wilson). Die bisher veröffentlichten Songs aus dem Album sind “Arcadia”, ‘Wildflower Wildfire“, „Blue Banisters’ und “Text Book”.

Am Mittwoch hat Lana Del Rey noch überraschen das Video zum Titelsong veröffentlicht. Diesen hatte sie bereits im Mai 2021 als Vorboten präsentiert, jetzt gab es ein finales Highlight vor der Veröffentlichung des neuen Albums: https://youtu.be/fN0OmdJUl0I

Ihr Empfinden für Stil, das Bewusstsein für Mode, Design und digitale Kommunikation hat bleibende Spuren in der zeitgenössischen Popkultur hinterlassen. Ihr selbstbestimmtes Arbeiten beim Songwriting-Prozess und in der Studioproduktion gehören genauso dazu wie ihre eigene Definition von „Retro“. Nachdem das im August 2019 veröffentlichte Vorgängeralbum „Norman Fucking Rockwell!“ der Sängerin eine weitere GRAMMY-Nominierung beschert hatte, erschien gerade erst im März diesen Jahres das siebte Studioalbum „Chemtrails Over The Country Club“.

Foto: (c) Universal Music