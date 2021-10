liquidfive präsentiert „We’re Just People“

Mit „We’re Just People“ liefert liquidfive den perfekten Song für den Spätsommer, eine Mischung aus Dance, Pop und Electro, der dich zum Tanzen bringt Es ist bereits die achte Single in diesem Jahr und da wird noch mehr kommen.

Hinter liquidfive steht in erster Linie Musikenthusiast Martin Maximilian Kotzur, der die Marke bereits 2011 als Bandprojekt gegründet hat. Es stellte sich in der Folge jedoch heraus, dass dieser seine musikalischen Ideen viel besser als Produzent und DJ verwirklichen kann.

Nach diesem Entschluss ergab sich die Zusammenarbeit mit dem deutschen Musikproduzenten und Songwriter Jaxon Bellina, die gemeinsam unter anderem das Musiklabel 5L-Records gründeten. Nach erfolgreichen Nummern wie „Feel Alright“, „Head Full Of Summer“, „Bright“, „Bongo Cha Cha Cha (Summer Beat)“, „Promise & Promise Acoustic“, „Baby, its alright“, „WHOM!“, „Thinking About You“, „Stars“, „Dance Away“, „One Chance“, „Alive“, “Depth Of Your Love” und “Sweater Weather” uva., mit der Single “No Sugar” konnte man sich beispielweise wochenlang in den englischen Pop Club Commercial Charts halten, was auch an der Unterstützung zahlreicher DJs wie Tom Novy lag.

liquidfive hat es sich dabei zum Ziel gesetzt, zusammen mit talentierten, jungen Künstlern tanzbare Pop- und Elektromusik zu etablieren. Für die Zukunft stehen viele neue Songs in den Startlöchern die nur darauf warten in die Welt herausgetragen zu werden, aber auch Collabs mit anderen bekannten Künstlern sind geplant.

Youtube Music Link:

https://youtu.be/xjFoACZkdzs

Foto: (c) Luisa Art