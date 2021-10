Meduza & Hozier veröffentlichen neue Single “Tell It To My Heart”

Das erfolgreiche italienische Multi-Platin-Producer-Trio Meduza veröffentlicht jetzt die neue Single „Tell It To My Heart“ zusammen mit dem irischen Singer/Songwriter Hozier und liefert damit die nächste Hit Single, die gefühlvolle Lyrics mit radiokompatiblen Dance Elementen kombinieren. Mit Hozier haben Meduza einen Sänger an ihrer Seite, der die Emotionen des Songs durch seine einzigartige Stimme transportiert. Ein energetischer und zugleich gefühlvoller Track, der vorangetrieben wird durch den unverwechselbaren und einzigartigen Meduza-Sound.

Meduza hat die Rückkehr der House Musik ins Radio global mit großem Erfolg vorangetrieben. Innerhalb von zwei Jahren wurden sie zum weltweit meistgestreamten italienischen Artist in der Geschichte der Musik auf Spotify und Apple Music. Nach nur drei Singles hat das Trio bereits mehr als 8 Milliarden Streams, eine Grammy-Nominierung und mehrere globale Zertifizierungen, darunter 14 Diamant-, 98 Platin- und 25 Goldauszeichnungen, erreicht.

Ihre Debütsingle “Piece of Your Heart” mit Goodboys wurde inzwischen weltweit über zwei Milliarden Mal gestreamt und erreichte in 20 Ländern die Top 10 der Offiziellen Charts. Der Song wurde in 23 Ländern mehrfach Diamant, Platin und Gold ausgezeichnet und erhielt 2019 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie “Best Dance Recording”. Mit der Nachfolgesingle “Lose Control” mit Goodboys und Becky Hill knüpften die Jungs direkt an ihren vorherigen Erfolg an. „Lose Control“ erreichte in der ersten Woche die britischen Top 40, verzeichnete mehr als zwei Milliarden Streams und war erneut in mehreren Ländern in den Top 10. Ende 2020 erschien MEDUZAs dritte Single “Paradise” zusammen mit Dermot Kennedy, welche, mit Gold- und Platinauszeichnungen in 24 Ländern und fast einer Milliarde Streams auf allen Plattformen, den Erfolgen der ersten beiden Singles keineswegs nachsteht. Diese Headline-Erfolge werden auch durch einen beeindruckenden Katalog handverlesener Remixe für Künstler wie MK, R+, Ed Sheeran, John Legend und Faithless untermauert, die nicht nur MEDUZAs unverkennbaren Sound und Energie zeigen, sondern auch die Fähigkeit, bei Bedarf herausragende Club-Releases zu kreieren. Mit ihrer anstehenden, vierten Single „Tell It To My Heart“ runden MEDUZA nicht nur ein extrem erfolgreiches Jahr 2021 ab, sondern beweisen erneut ihr Ausnahmetalent unverkennbare und unwiderstehliche Dance Hits zu produzieren.

