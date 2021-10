Neu bei ProSieben – „Surprise! Die Bruce Darnell Show“

Ein Dezember voller Überraschungen. In seiner ersten eigenen Show „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ versüßt der Moderator die Adventszeit und überrascht Paare, Freund:innen und Familien – ab 2. Dezember 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

„Nach 14 Jahren komme ich wieder nach Hause zu ProSieben, es wird magisch“, verspricht Bruce Darnell und verrät die ersten Details: „Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun. Eine tolle, neue Herausforderung. Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig. Dazu unterstützt mich Viviane Geppert. Die wunderschöne Moderatorin bringt an meiner Seite Glamour in die Show.“

Was ist das Besondere an „Surprise! Die Bruce Darnell Show“?

Großer Aufwand, große Wirkung: Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell – begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Was genau? Überraschung! Nur so viel: Bruce Darnell schenkt seinen Gästen in „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ unvergessliche Momente.

Foto: (c) ProSieben / Boris Breuer