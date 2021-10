Pentatonix läuten mit neuem Christmas Album „Evergreen“ die Weihnachtszeit ein

Die dreifachen GRAMMY® Award-Gewinner und bereits mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band Pentatonix veröffentlicht am 29. Oktober ihr neues Weihnachtsalbum „Evergreen“. Es ist ihr mittlerweile sechstes Album mit Songs zur schönsten und besinnlichsten Zeit des Jahres. Der erste musikalische Vorbote „It’s Been a Long, Long Time“ wird von einem stimmungsvollen Video begleitet, das von Jimmy Bates gedreht wurde.

Offizielles Video: https://youtu.be/5fYG15DeqJ8

Weiterhin befinden sich zahlreiche bekannte Weihnachtsklassiker auf dem Album von „Little Saint Nick“ über „Wonderful Christmastime“ bis hin zu „We Wish You A Merry Christmas“. Als besonderes Highlight befinden sich auf dem Album zudem zwei Kollaborationen mit der kanadischen Pop-Künstlerin Alessia Cara („Frosty The Snowman“) und Ausnahmeviolinistin Lindsey Stirling („Over The River“).

Aktuell sind Pentatonix mit ihrem Album in den USA auf „Pentatonix: The Evergreen Christmas Tour 2021“ unterwegs. In Deutschland werden sie am 12. April 2022 im Palladium in Köln live zu bewundern sein. Weitere Infos dazu gibt es unter www.PTXofficial.com

Foto: (c) Brian Ziff