Rätselnde Rentnercops: Bill Mockridge und Hartmut Volle bei „Wer weiß denn sowas?“

Nachdem sie am Sonntag zuvor im Frankfurter „Tatort“ gemeinsam den Tod einer jungen Autorin untersuchten, treten die beiden TV-Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) am Montag gegeneinander zur Ermittlung richtiger Antworten auf knifflige Fragen im „Wer weiß denn sowas?“-Studio an.

Kurz bevor die neue Wintersaison startet, spielt die erfolgreiche Biathletin und Skilangläuferin Denise Herrmann gegen Petra Behle, die in den 1990ern als Biathletin jede Menge Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften einsammelte. Beim sportlichen Rateduell am Dienstag wollen beide ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen.

Ehe sie am Mittwoch im Ersten, direkt im Anschluss an „Wer weiß denn sowas?“, als neue Ermittler „Reinhard Bielefelder“ und „Klaus Schmitz“ in der Serie „Rentnercops“ ihren Dienst antreten, hat Moderator Kai Pflaume die Schauspieler Bill Mockridge und Hartmut Volle zum fröhlichen Wettraten der cleveren Ermittler eingeladen.

Beim Staffelfinale „Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert“ trat Jan Dettwyler, alias Seven, Soulsänger und Gastgeber der Schweizer Ausgabe der Musikshow, gemeinsam mit dem Latinsänger Loco Escrito auf. Am Donnerstag treten die beiden befreundeten Sänger im Rateduett gegeneinander an.

Als TV-Ärztin behandelt Andrea Kathrin Loewig in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ seit 2018 ihre Patienten. Katerina Jacob hatte es jahrelang mit dem schwergewichtigen „Bullen von Tölz“ zu tun uns spielte u.a. in diversen „Polizeiruf 110“-Folgen. Zum Wochenausklang liefern sich die beiden Schauspielkolleginnen – mit tatkräftiger Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton – einen amüsanten Ratewettkampf, um praktische

Fragen wie diese zu beantworten:

Damit eine aufgeschnittene Avocado länger frisch bleibt, wird …?

a) ein trockener Teebeutel auf die Schnittfläche gelegt

b) der Kern entfernt

c) sie in Wasser gelegt

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 1. bis 5.11.2021 im Überblick:

Montag, 1. November – Wolfram Koch und Margarita Broich

Dienstag, 2. November – Petra Behle und Denise Herrmann

Mittwoch, 3. November – Bill Mockridge und Hartmut Volle

Donnerstag, 4. November – Seven und Loco Escrito

Freitag, 5. November – Katerina Jacob und Andrea Kathrin Loewig

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen